Подготовка музыкальных проектов к сведению

АудиомонтажОткрыт8 заявок33 просмотра
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Требуется помощь в подготовке музыкальных проектов к сведению. 

В основном редактироавании и расстановка вокалов, иногда легкое сведение (демо). 

Оплата по каждому проекту, всего их больше 20 сейчас. 

Кто может помочь, пишите. 

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