Необходимо разработать 5-7 звуков кваканья лягушек в cartoon стиле для использования в игре. Звуки должны быть не реалистичными и подходить для игрового процесса. Ожидается качественный аудиомонтаж с уникальными эффектами.
Свести и отмастерить трэк
Есть грязновик в Logic Pro. +Пак панчей. Нужно свести трэк, почистить всё, дать сока, отмастерить под выкладку на Яндекс Музыку + остальные площадки.
Понравится, будем сотрудничать на постоянке.
Заявки фрилансеров
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