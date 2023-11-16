Свести и отмастерить трэк

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Открыт1 заявка4 просмотра

Есть грязновик в Logic Pro. +Пак панчей. Нужно свести трэк, почистить всё, дать сока, отмастерить под выкладку на Яндекс Музыку + остальные площадки.

Понравится, будем сотрудничать на постоянке.

Озвучка текстов
9 часов назад
Андрей
 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
3 часа назад
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Заявки фрилансеров

Назар
 
33 года
3 года в сервисе
Был
2 часа назад
4 отзыва(-1)
9 часов назад

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