Создание звуков SFX. Для игры

  1. Биржа фриланса
  2. Аудиомонтаж
Открыт3 заявки28 просмотров

Нужно сделать звуки кваканья лягушек, в cartoon стиле, без "реализма". Это нужно для игры.

Пример игры из Гугла: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ventogames.findthecat

Здесь при нажатии на котиков производятся соответствующие звуки. Нужны такие же звуки 5-7 штук, но кваканье.

AndroidUI/UXДобавление музыкиДобавление эффектов
11 дней назад
Вячеслав
 
25 лет
7 лет в сервисе
Был
10 дней назад

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
14 лет
4 года в сервисе
Был
5 часов назад
1 отзыв
16 часов назад
Давид
 
24 года
месяц в сервисе
Был
6 часов назад
11 дней назад
Александр
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
69 отзывов(-1)
11 дней назад
#1
Аудиомонтаж

  • Похожие заказы

  • Аудиозапись

    $200

    Требуется выполнить аудиомонтаж с изменением голоса в аудиозаписи. Задача включает профессиональную обработку звука для достижения желаемого результата.

    Аудиомонтажнет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Тюнинг и обработка вокала

    Необходимо провести обработку вокала для песни о матерях и сыновьях. Задача включает выбор главной дорожки, тюнинг для естественного звучания, создание даблов и добавление эффектов, таких как дилеи и октавы. В проекте предоставлены несколько дорожек и референсы для вдохновения.

    Аудиомонтаж3 заявки
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Необходимо убрать шумы на записи

    $50

    Требуется удалить шумы с аудиозаписи и повысить высокие частоты. Запись сделана на качественный микрофон, но присутствуют нежелательные шорохи. Ожидается профессиональная обработка звука для достижения чистоты и ясности.

    Аудиомонтаж7 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Озвучить 4 текста по 30 секунд. Женский голос.

    $40

    Требуется озвучить 4 текста по 30 секунд на украинском языке. Каждый текст составляет примерно 60 слов. Ищется женский голос. Необходимо предоставить примеры вашего голоса для оценки.

    Озвучка текстов
    Аудиомонтаж7 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Наложить звуки

    $5

    Требуется наложить звуки на презентацию, устраняя пробелы, где звук отсутствует. Звуки должны быть распределены по слайдам: 1 звук на 1-3 слайд, 2 звук на 4-5, 3 звук на 6-7 и 4 звук на 8 слайд. Презентация загружена, общий вес файлов не должен превышать 31 Мб.

    Добавление музыки
    Аудиомонтаж10 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Очистить короткое видео от шума ветра

    Необходимо провести аудиомонтаж короткого видео длиной около 30 секунд. Задача заключается в удалении шума ветра, при этом голоса должны быть сохранены. Требуется опыт в обработке звука для достижения качественного результата.

    Обработка видео
    Аудиомонтаж13 заявок
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Настроить вывод звука с Cubase 14

    Требуется помощь в настройке вывода звука с программы Cubase 14 на колонки ноутбука или наушники. Проблема с отсутствием звука и неработающим микшером. Все стандартные решения уже опробованы. Необходима консультация по стоимости решения проблемы.

    Аудиомонтаж1 заявка
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Нужен спец, увлеченный своей работой, для сведения и мастеринга треков

    $5

    Ищется увлеченный специалист для сведения и мастеринга треков разного стиля. Важна профессиональная обработка голоса, поднятие качества аранжировок и креативный подход. Предпочтение отдается опытным звукарям с собственным портфолио. Возможность долгосрочного сотрудничества и поддержки с переездом в Европу.

    Аудиомонтаж5 заявок
    Закрыт
    5 месяцев назад