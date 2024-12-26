Создание звуков SFX. Для игры

Нужно сделать звуки кваканья лягушек, в cartoon стиле, без "реализма". Это нужно для игры.

Пример игры из Гугла: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ventogames.findthecat

Здесь при нажатии на котиков производятся соответствующие звуки. Нужны такие же звуки 5-7 штук, но кваканье.