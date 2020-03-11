Добрый день. Необходимо отрисовать баннер вместо текущего: [url=https://mktrade.by/sale/aktsiya-neveroyatno-nizkaya-tsena-na-zabor/]https://mktrade.by/sale/aktsiya-neveroyatno-nizkaya-tsena-na-zabor/[/url] Исходные фото и необходимую информацию предоставим. Размер 1200 х 430 pxl
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Задача - создать "продающий" анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс для малярно-кузовного цеха PainWorks.
Что нужно показать в баннере (ролике):
Логотип;
Фразы: "Окраска элемента 6000р", "Качество дилера по приемлемым ценам", "Гарантия 2 года", "Немецкие материалы RM и Dupont".
Сайт;
Телефон;
О компании - https://pntworks.ru/
Ролик должен соответствовать требованиям Яндекса и должен быть пропущен модерацией.
Требования Яндекс:
Формат: MP4, WebM, QT, FLV, AVI
Размер: не более 20мб
Длительность: 5 секунд
Соотношение сторон: 2 к 1
Разрешение: 1800 × 900 пикселей
Частота кадров: 25 кадров в секунду
Видеокодеки: H.264, VP6F, VP8, Theora
Битрейт: 10 Мбит в секунду
Минимальный размер текста: 24 пикселя
Остальные требования Яндекс - https://yandex.com/support/direct/products-cpm-campaign-outdoor/technical-requirements.html
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