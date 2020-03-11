Дизайн 3-х баннеров

Добрый день. Задача - создать "продающий" анимированный баннер (видеоролик) для наружной рекламы Яндекс для малярно-кузовного цеха PainWorks. Что нужно показать в баннере (ролике): Логотип; Фразы: "Окраска элемента 6000р", "Качество дилера по приемлемым ценам", "Гарантия 2 года", "Немецкие материалы RM ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно 3-и баннера для соц сетей.
- Кнопка на баннере (Подробнее)
- Фон баннера не должен быть прозрачным.
- Текст не должен занимать более 20% от площади картинки.
- Размер баннера 537х240px
- Исходник баннера предоставить в PSD
- Текст на баннере должен читаться при уменьшении баннера на 50%.
- Не размещать на баннерах много текста: задача баннера – заинтересовать и заинтриговать клиента, заставить перейти на сайт.
- Сделать баннер ярким и привлекательным
- Обязательно разместить логотип компании на баннере
- Разместить текст:
салон Тайского массажа
THAI MOON
Исходники будут выданы в процессе сотрудничества.
Жду предложений, условий и пишите стоимость работы.
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