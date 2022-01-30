Здравствуйте! Нашему сайту требуется продающий баннер. Тематика сайта продажа цветов и свежих букетов с доставкой в Волгограде и Волжском. Для каждой из страниц необходимо создать свой баннер с розами [url=https://polerose.ru/vlz.rose/]Розы Волжский[/url] - купить розы в Волжском главная тематика ...
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Добрый день, Сергей. Необходимо сделать дизайн баннера и 2 ресайса для производителя пеноблоков. Скоро сегодня.
Тут контент - https://www.figma.com/file/S6DlBa77VzMyViAWwVEy4e/Untitled?node-id=0%3A1
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