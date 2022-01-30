Дизайн баннера

Привет! Нужен креатив баннера + анимация Уровень прикрепляю ниже. [list=1][*]Если вы не уверены что покажите что то такое, пожалуйста не отвечайте в проект. [*]Показывайте примеры своих работ [*]Если вы не готовы работать через БС прошу тоже не откликаться[/list] [i]Подробности по ...