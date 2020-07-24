Требуется помощь дизайнера в оформлении веб-релиза (обложка-картинка) для песни. Задание несложное, бюджет небольшой. Работу можно начать сразу, оплата сдельно на карту.
Дизайн шапки сайта и баннеры на главную страницу 10 шт
I. Оформление шапки сайта
По примеру https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru
II. Баннеры для сайта https://odr.yanao.ru/
1. Баннер #1
Виртуальный визит https://odr.yanao.ru/uslugi/perechen-uslug-predostavlyaemykh-gbuk-yanao-odr/2-uncategorised/144-virtualnyj-tur
2. Баннер #2
Забронировать ЧУМ https://odr.yanao.ru/2-uncategorised/163-bron#R1
3. Баннер #3
Интернет магазин сувениров https://lavka-odr.yanao.ru/
4. Баннер #4
Выставки https://odr.yanao.ru/vystavochnyj-zal
5. Баннер #5
Мероприятия https://odr.yanao.ru/usadba/meropriyatiya
6. Баннер #6
Комплекс городской усадьбы https://odr.yanao.ru/usadba/kompleks-gorodskoj-usadby
7. Баннер #7
Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/gornoknyazevsk
8. Баннер #8
Тур выходного дня https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/tur-vykhodnogo-dnya
9. Баннер #9
Наши сувенирные лавки
Все объединить в один список
https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/v-pek-p-gornoknyazevsk
https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/lavka-na-prospekte
https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/obdorskaya-lavka
https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/khudozhestvennyj-salon
https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/yamalskie-remeslenniki
10. Баннер #10
Галерея изобразительного искусства
75 лет Победы в Великой Отечественной войне
Выбранный исполнитель
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