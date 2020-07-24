Дизайн шапки сайта и баннеры на главную страницу 10 шт

  1. Биржа фриланса
  2. Баннеры
Завершен11 заявок835 просмотров

I. Оформление шапки сайта 

По примеру https://www.hermitagemuseum.org/wps/portal/hermitage?lng=ru

II. Баннеры для сайта https://odr.yanao.ru/

1. Баннер #1

Виртуальный визит https://odr.yanao.ru/uslugi/perechen-uslug-predostavlyaemykh-gbuk-yanao-odr/2-uncategorised/144-virtualnyj-tur

2. Баннер #2

Забронировать ЧУМ https://odr.yanao.ru/2-uncategorised/163-bron#R1

3. Баннер #3

Интернет магазин сувениров https://lavka-odr.yanao.ru/

4. Баннер #4

Выставки https://odr.yanao.ru/vystavochnyj-zal

5. Баннер #5

Мероприятия https://odr.yanao.ru/usadba/meropriyatiya

6. Баннер #6

Комплекс городской усадьбы https://odr.yanao.ru/usadba/kompleks-gorodskoj-usadby

7. Баннер #7

Природно-этнографический комплекс в п. Горнокнязевск https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/gornoknyazevsk

8. Баннер #8

Тур выходного дня https://odr.yanao.ru/p-gornoknyazevsk/tur-vykhodnogo-dnya

9. Баннер #9

Наши сувенирные лавки

Все объединить в один список

https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/v-pek-p-gornoknyazevsk

https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/lavka-na-prospekte

https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/obdorskaya-lavka

https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/khudozhestvennyj-salon

https://odr.yanao.ru/suvenirnye-lavki/yamalskie-remeslenniki

10. Баннер #10

Галерея изобразительного искусства

75 лет Победы в Великой Отечественной войне

https://odr.yanao.ru/denpobedi/

5 лет назад
YDmitriy747
Дмитрий 
43 года
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
$100
1 день
Escrow
Быстро, качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Всё отлично, рекомендую

Заявки фрилансеров

Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
25 дней назад
162 отзыва(-5)
5 лет назад
TBT000
Михаил 
32 года
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
5 лет назад
Татьяна
 
27 лет
5 лет в сервисе
Была
4 года назад
5 лет назад
Дана
 
25 лет
5 лет в сервисе
Была
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
33 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
5 лет назад
Андерей
 
25 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Иван
 
45 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 отзыва
5 лет назад
Александр
 
23 года
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
26 отзывов
5 лет назад
Эдуард
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
5 лет назад
5 лет назад
Артем
 
34 года
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
81 отзыв(-5)
5 лет назад
Артём
 
29 лет
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
3 отзыва
5 лет назад

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