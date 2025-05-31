Ищу дизайнера для создания обложек постов и видео для социальных сетей, таких как Instagram, ВКонтакте и TikTok. Дизайн несложный, примеры желаемого дизайна могу прислать в личные сообщения. Отклики прошу отправлять в личные сообщения с портфолио или кейсами.