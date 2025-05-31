Необхідно створити банер розміром 1200 x 675 пікселів за прикладом, який буде надано у ФІГМА. Формати - JPEG або PNG, максимальний розмір файлу - до 100 КБ. Приклад банера на тему гінекології буде надіслано у приватні повідомлення.
Дизайнер обложек постов и видео для соцсетей
Ищу дизайнера для создания обложек постов и видео для социальных сетей, таких как Instagram, ВКонтакте и TikTok. Дизайн несложный, примеры желаемого дизайна могу прислать в личные сообщения. Отклики прошу отправлять в личные сообщения с портфолио или кейсами.
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