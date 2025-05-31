Дизайнер обложек постов и видео для соцсетей

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Открыт5 заявок47 просмотров

Ищу дизайнера для создания обложек постов и видео для социальных сетей, таких как Instagram, ВКонтакте и TikTok. Дизайн несложный, примеры желаемого дизайна могу прислать в личные сообщения. Отклики прошу отправлять в личные сообщения с портфолио или кейсами.

InstagramTikTokВКонтактеДизайн обложекДизайн постов
день назад
Этот заказ найден ботом в интернете

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Елизавета
 
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