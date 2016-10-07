Нарисовать несколько баннеров для сайта

Сделать прелоадер на сайт Как тут https://yadi.sk/i/sLtXixlDwAkbs Вместо кружка, нарисовать логотип в движении Как тут https://bitbucket-assetroot.s3.amazonaws.com/artistlabs/taskrealtor/1472551782.27/733/preloader.gif?Signature=I%2FlwRpSsmTnNXaL2aTW2aumcfM0%3D&Expires=1475560361&AWSAccessKeyId=AKIAIVFPT2YJYYZY3H4A&versionId=V2oZR2omG.bYPmBV0qffWIsrZttZU5aE Или как тут https://www.youtube.com/watch?v=OI3DCdNXMvU на 1:45 сек Главное сделать это плавно, без дерганий. Цвета лого сохранить. Шрифт - Mark Simonson - Proxima Nova Semibold Срок, минимальный. Обязательно дайте ссылки на ваши работы в ...