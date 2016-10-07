Нарисовать несколько баннеров для сайта

БаннерыЗавершен5 заявок225 просмотров
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  • Требуется нарисовать информационный баннер для сайта и 2 баннера для слайдера главной страницы сайта строительных услуг.Подробное т.з самой картинке будет позже. Укажите сроки и цену за каждый баннер. Так как не известно еще окончательное количество.
7 лет назад
LEX0V
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
Выбранный исполнитель
Ustinov_web
33 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
7 лет назад
$20
1 день
Все сделано качественно и во время. Рекомендую Олега как профессионального и ответственного исполнителя.
Спасибо за проект. Доволен сотрудничеством, четкое ТЗ, своевременная оплата. Рекомендую как прекрасного заказчика.
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