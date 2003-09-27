Требуются флеш баннеры для сайтов знакомств с определенными показателями ctr. Необходимы баннеры разных размеров: 468x60, 100x100, 120x240 и 120x60. Всего требуется от 12 до 18 баннеров. Дизайн не ограничивается, но должен быть принят в сети lbn и rle. Ожидается профессиональный подход и возможность получения скидки на последующие заказы.