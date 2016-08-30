Мне необходима Идея + дизайн + реализация слайдера для сайта. Сайт сделан на joomla последней версии. Компонент "Unite Revolution Slider 2". ТЗ: 1. Три слайда, на каждом отдельно УТП (УТП есть). 2. На 1 или 2-х слайдах - кнопка ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать баннер на тему: "Нумерология".
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