1С 8.2 УТ 10.3->БП 2.0 Выгрузка авансового отчета

Необходимо написать парсер для переноса данных из txt в формат таблицы MySQL. При обработке данных из файла нужно игнорировать часть информации. Фрагмент txt файла: " *** Updated source of tips at http://www.structurise.com/klepto.exe *** "CTPOЙPEЗEPB", MKП, OOO 101000, Poccия, г. Mocквa, ...
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Односторонний обмен УТ-БП. Выгрузка/загрузка осуществляется через "Универсальный обмен в формате XML".
Необходимо в готовых правилах подкорректировать выгрузку документов "Авансовый отчет" таким образом, чтобы в загруженных документах автоматически заполнялись поля:
1. Склад
2. Счет учета вкладка Товары
3. Счет расчетов, Счет авансов вкладка Оплата
4. Счет затрат и субконто вкладка Прочее
Бюджет 300р. оплата по безналу (перевод на карточку) или WebMoney.
Срок - до 18:00 09.07.11.
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