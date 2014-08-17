База данных

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Закрыт10 заявок277 просмотров

Предприятие занимается ремонтом техники. Необходимо создать базу данных в MS Access для управления процессом. Должен быть сформирован журнал техники, находящейся в ремонте, чтобы из него сразу можно было выйти на: данные о заказчике (реквизиты,контактные лица, договора и сметы, данные о технике (когда поступила в ремонт, ведомость дефектов, заказ необходимых комплектующих и сроки их поставки, оформлена ли техническая и бухгалтерская документация), ежедневно отражать перечень непосредственно занятых в ремонте сотрудников. И т.д. База данных должна быть с максимально простым и удобным интерфейсом, чтобы назначенные сотрудники могли быстро вводить требуемые данные и прикреплять сканы документов.

11 лет назад
LeonidKoberman
Леонид 
51 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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