Предприятие занимается ремонтом техники. Необходимо создать базу данных в MS Access для управления процессом. Должен быть сформирован журнал техники, находящейся в ремонте, чтобы из него сразу можно было выйти на: данные о заказчике (реквизиты,контактные лица, договора и сметы, данные о технике (когда поступила в ремонт, ведомость дефектов, заказ необходимых комплектующих и сроки их поставки, оформлена ли техническая и бухгалтерская документация), ежедневно отражать перечень непосредственно занятых в ремонте сотрудников. И т.д. База данных должна быть с максимально простым и удобным интерфейсом, чтобы назначенные сотрудники могли быстро вводить требуемые данные и прикреплять сканы документов.