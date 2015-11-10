База контактов сайтов

Нужно вытащить картинки из программы АвтоДилер. Картинки лежат в Firebird базе и зашифрованы. Пример того что лежит в прикрепленном файле. Более подробно опишу кандидату. Нужно написать программу которая будет делать это автоматом. Если получится вытащить ...