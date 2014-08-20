База на access, применение графического фильтра

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Закрыт2 заявки164 просмотра

В базе на Access, необходимо сделать форму, в которой пользователю будут рандомом выбираться записи из таблицы, в которой один числовой параметр записи скрыт и его предлагается пользователю угадать.

Пользователь вводит числовой параметр и нажимает кнопку. Если угадал, ему показывается картинка из той же таблицы(аттачмент, который также по умолчанию скрыт). Если ввел большее значение, ему показывается та же картинка, только на n% темнее. Если меньшее, то на n% светлее

11 лет назад
fod
40 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад

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