Есть скрипт без базы данных, известно что скрипт только выполняет действия и они записываются в БД, нужно восстановить все таблицы исходя из кода в скрипте.
Перевести программу на русский язык
Программа по племенному учету кроликов, нужно перевести с немецкого на русский. Сразу пишите свой бюджет и сроки.
http://www.zooeasy.com/de/stammbaum-program/kaninchen-zucht/
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