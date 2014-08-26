Здравствуйте.

Есть интересная техническая задача для тех кто знает Excel.

В файле excel ведется учет задач (см. приложенный файл)

Один лист это один отдельный проект.

Такие листы имеют в начале названия "Пр. "

В каждом проекте есть колонки:

Задача, Дело, Исполнитель, Дедлайн, Статус

Нужно на отдельном листе сгруппировать все задачи одного конкретного исполнителя.

Чтобы там получились столбцы:

Проект, Задача, Дело, Дедлайн, Статус

Отсортированы они должны быть по дате Дедлайна.

Наверное, это на уровне формул сделать невозможно (но если есть возможность, лучше сделать формулами). Видимо нужно написать макрос, который бы делал нужную выборку по нажатию какой-то кнопки.

Напишите, пожалуйста, Вашу цену и сроки.