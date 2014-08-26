Техническая задача для тех, кто знает Excel

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Завершен5 заявок204 просмотра

Здравствуйте.

Есть интересная техническая задача для тех кто знает Excel.

В файле excel ведется учет задач (см. приложенный файл)

Один лист это один отдельный проект.

Такие листы имеют в начале названия "Пр. "

В каждом проекте есть колонки:

Задача, Дело, Исполнитель, Дедлайн, Статус

Нужно на отдельном листе сгруппировать все задачи одного конкретного исполнителя.

Чтобы там получились столбцы:

Проект, Задача, Дело, Дедлайн, Статус

Отсортированы они должны быть по дате Дедлайна.

Наверное, это на уровне формул сделать невозможно (но если есть возможность, лучше сделать формулами). Видимо нужно написать макрос, который бы делал нужную выборку по нажатию какой-то кнопки.

Напишите, пожалуйста, Вашу цену и сроки.

11 лет назад
seniorbart
Алексей 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Gamlex
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Алексей выполнил работу в соответствии с заданием даже быстрее, чем оговоренные сроки. По факту выяснилось, что один-момент был не прописан в задании (чтобы в таблицу мы могли добавлять столбцы и они автоматически бы учитывались при формировании списка задач выбранного исполнителя). И Алексей пошел навстречу и доработал проект. Рекомендую к сотрудничеству!
Рекомендую! Быстрая оплата без лишних вопросов, приятный в общении человек. Буду рад сотрудничать с ним снова.

Заявки фрилансеров

Gamlex
38 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
11 лет назад

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