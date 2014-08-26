Есть скрипт без базы данных, известно что скрипт только выполняет действия и они записываются в БД, нужно восстановить все таблицы исходя из кода в скрипте.
Техническая задача для тех, кто знает Excel
Здравствуйте.
Есть интересная техническая задача для тех кто знает Excel.
В файле excel ведется учет задач (см. приложенный файл)
Один лист это один отдельный проект.
Такие листы имеют в начале названия "Пр. "
В каждом проекте есть колонки:
Задача, Дело, Исполнитель, Дедлайн, Статус
Нужно на отдельном листе сгруппировать все задачи одного конкретного исполнителя.
Чтобы там получились столбцы:
Проект, Задача, Дело, Дедлайн, Статус
Отсортированы они должны быть по дате Дедлайна.
Наверное, это на уровне формул сделать невозможно (но если есть возможность, лучше сделать формулами). Видимо нужно написать макрос, который бы делал нужную выборку по нажатию какой-то кнопки.
Напишите, пожалуйста, Вашу цену и сроки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Базы данных7 заявокЗакрыт11 лет назад
Программа по племенному учету кроликов, нужно перевести с немецкого на русский. Сразу пишите свой бюджет и сроки. http://www.zooeasy.com/de/stammbaum-program/kaninchen-zucht/Базы данных7 заявокЗакрыт11 лет назад
Предприятие занимается ремонтом техники. Необходимо создать базу данных в MS Access для управления процессом. Должен быть сформирован журнал техники, находящейся в ремонте, чтобы из него сразу можно было выйти на: данные о заказчике (реквизиты,контактные лица, ...Базы данных10 заявокЗакрыт11 лет назад
- $5000
Язык интерфейса должен быть иврит (RTL)/русский/англ , должна быть такая функция. Программа будет стоять на 180–250 разных компьютерах, Приветствую, ниже перечень проекта . Сроки 2-3 мес. Проект управления ветклиники часть ...Базы данных1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Для работы по совместительству требуется программист. Работа в г.Санкт-Петербург. Разработка БД MySQL и интерфейса в Delphi. Оплата 2 раза в месяц. Оформление по трудовой. В офис можно приходить 1 раз ...Базы данных1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Есть небольшой скрипт криво написанный на mysql. требуется перевести в формат PDO.Базы данных3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $150
В проект в Мюнхене (Гремания), требудет САП специалист. Работать нужно будет на месте. Проект расчитан на 100 дней работы. Оплата почасовая. Проживание и питания за ваш счет. Оплата более чем достойная. Completed ...Базы данныхнет заявокЗакрыт11 лет назад
Парсинг объявлений с AVITO в категориях: установка видеонаблюдения, установка пожарной сигнализации, установка охранной сигнализации, прокладка кабеля. Интересуют именно заявки на выполнение работ, а не реклама компаний, оказывающих данные услуги. Геотаргетинг: вся Россия. Полученные данные необходимо ...Базы данных7 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо сделать электронный планировщик, в котором пользователь будет указывать свои типовые задачи, распределенные во времени. Кол-во задач до десяти. Сам планировщик показывает текущую неделю, хранит историю, позволяет продолжать его бесконечно долго. Кол-во дней недели - ...Базы данных10 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо спарсить ассортимент с 2-3 интернет-магазинов, торгующих системами безопасности. Интересующая информация: название товара, категория, фотография, бренд, описание, технические характеристики. Полученные данные необходимо преобразовать в csv и залить на сайт нового интернет-магазина (на OpenCart).Базы данных5 заявокЗакрыт11 лет назад