Двусторонняя синхронизация БД на MySql

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имеется небольшая БД на хостинге на MySql (вся база около 6 мб), и 5 мини-офисов, в каждом из которых компьютер подключается к бд и добавляет новые заказы и пр. информацию. Программа для работы с БД написана на шарпе мной.  

В связи с тем, что бывают падения интернета – каналы не очень стабильны, то нужно держать копию БД на всех машинах, что бы запись каждая программа вела в свою бд, и раз в пару минут происходила двусторонняя синхронизация с основной бд.  

То есть нужна  двусторонняя асинхронная синхронизация Баз Данных.  

Практически все данные офисов пересечься не могут, так что это сильно упростит задачу.  

Бд устроена только как набор таблиц, без триггеров и пр. Автоинкремента и пр. нету, только гуиды, которые генерятся самой программой. 

Необходимо добавить в мою программу функции синхронизации. Если не получится сделать основной бд ту, что на хостинге, т.к. там выключено ведение логов, то можно будет перенести ее на мой домашний сервер и там настроить как угодно.

MySQL
8 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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