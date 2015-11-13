Формирование базы данных

Требуется помощь в написании OLAP отчетов на диалекте MDX (немного отличается от MsSQL): http://www.iccube.com/support/documentation/index.php Примеры отчетов: - анализ последних остатков за период; - анализ продаж за -1 месяц; - отношение продаж этого года к прошлому году структура БД и конкретное ТЗ ...