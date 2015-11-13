Формирование базы данных

Базы данныхЗакрыт11 заявок257 просмотров
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Возможность загрузки в базу данных, информации из HTML документа, возможность ежемесячного добавления (большой массив несколько тысяч строк) новых документов в том же формате, возможность просмотра и выгрузки по месяцам.

8 лет назад
ArtemKTV
34 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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