Экспорт данных из Excel в Mysql

Написать PHP скрипт для обработки файла exel и ввода данных в таблицы mysql.

в exel есть поля таблицы:

Телефон Адрес Организация Категория

в mysql есть таблица markers c такими же полями.

Требуется:

1. привести данные внутри каждого поля к единому виду (пример: Телефон 3-48-23, а не 34823) более подробно обговорим. пример в файле.

2. взять поле Адрес из exel и найти соответствие в поле адрес таблицы markers, если есть соответствие – вписываем данные из exel в markers и удаляем строку из exel, если нет соответсвтия то оставляем строку в exel для дальнейшей обработки.

Если нужно, предоставлю прототип скрипта выбранному исполнителю для упрощения работы. Знающему человеку работы на 10 минут. Оплата по факту., могу предоставить площадку для работы.

200 руб