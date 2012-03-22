Построчное преобразование Эксель файла (CSV)

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Есть файл на тысячу строк с вот такой структурой:

I 2457 346 0

I 2458 289 ML,SM

I 2461 437 One Size

I 2462 535 32A,32B,32C,34B,34C,34D,34DD,36B,36C,36D,36DD,38B,38C,38D,38DD

I 2463 437 One Size

Нужно его построчно разбить по условию:

если в строке в 4м столбце 0 - его удаляем значение "0", строку - пропускаем.

если там нет запятой, строку пропускаем (оставляем как есть)

если в ячейке 4го столбца есть запятая, например: " 32A,32B," то удаляем содержимое этой ячейки, и создаем под данной строкой новые строки завязанные на значении ячейки в виде :

S (первое значение до запятой) 32A (значение третей ячейки) 535 (фикс значение для всех) 100

Пример выше будет выглядеть так

I 2457 346

I 2458 289

S ML 289 100

S SM 289 100

I 2461 437 One Size

I 2462 535

S 32A 535 100

S 32B 535 100

S 32C 535 100

S 34B 535 100

.............. остальные так же.......

I 2463 437 One Size

Сам файл скину в личку исполнителю, Бюджет - минимум. Оплата по факту.

12 лет назад
mr_Usy
Юрий 
42 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
petdim
51 годУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$5
1 день
Дмитрий моментально справился с задачей к которой я не знал как подойти. Большое спасибо!
Приятно работать. Спасибо. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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