Небольшое приложение на C++ или Delphi

Главное: - Сетевой доступ с различными правами для пользователей - Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт ...
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Необходимо написать приложение на С++ или Делфи. Суть программы: есть таблица (БД SQL). Количество полей и их типы известы (одно поле - картинка, остальные - текстовые). Программа должна уметь добавлять запись в таблицу БД, читать записи и удалять. Интерфейс графический, а именно: пользователь видит на экране формы вводимые поля таблицы либо результат поиска. Проект малобюджетный, учитывая стандартность задачи. Можно использовать любые шаблоны и готовые решения.
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