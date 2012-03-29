Небольшое приложение на C++ или Delphi

$50
Базы данныхЗавершен9 заявок238 просмотров
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Необходимо написать приложение на С++ или Делфи. Суть программы: есть таблица (БД SQL). Количество полей и их типы известы (одно поле - картинка, остальные - текстовые). Программа должна уметь добавлять запись в таблицу БД, читать записи и удалять. Интерфейс графический, а именно: пользователь видит на экране формы вводимые поля таблицы либо результат поиска. Проект малобюджетный, учитывая стандартность задачи. Можно использовать любые шаблоны и готовые решения.

Delphi
12 лет назад
lt
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
reaboom
31 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
30 отзывов(-1)
12 лет назад
$25
1 день
Выполненной работой я доволен. Программа была сделана оперативно, качественно, в соответствии с ТЗ. Рекомендую этого исполнителя для проектов под С и БД.
Все отлично! Михаил четко поставил задачу, работу оплатил сразу после проверки. Рекомендую!
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