Учебная БД на Delphi7 и InterBase6.5

Есть локальная БД, нужно перевести ее на ИБ 6.5 со следующими требованиями:

Delphi7+InterBase6.5, срок до 10 апреля, но сдача блоками - по 2 раза в неделю нужно носить преподу:(

методичку ( http://us.ua/661676/ ), локальную программу и БД прилагаю

Жду вопросов и предложений

1)Сделать достоверность:

1. Во всех таблицах обеспечить проверку записей на наличие дубликата.

2. Во всех визуальных компонентах, используемых для добавления и редактирования записей, применить методы по запрету ввода символов.

3. Во всех компонентах доступа к данным обеспечить проверку правильности вводимых значений.

4. Создать бизнес-логику по обеспечению достоверности данных на стороне сервера.

2)Хранимые процедуры и генераторы:

1. Создать необходимое количество генераторов для задания первичного ключа во всех таблицах.

2. При добавлении новых записей в каждую таблицу, организовать задание первичного ключа с помощью генератора.

3. Создать необходимое количество необходимых процедур.

3)Создание просмотров:

1. Создать несколько просмотров как не редактируемых, так и редактируемых.(это вроде администрирование?)

4)Работа с транзакциями:

1. Создать транзакции на изменение с использованием кэширования.

5)Обработка ошибок при работе с транзакциями:

1. Обеспечить выполнение транзакций с помощью кэширования.

2. Написать обработчик по фиксации и исправлению возникающих ошибок.

6)Трёхзвенная архитектура базы данных:

1. Создать сервер приложений, разместив соответствующие компоненты на листе Server.

2. Соединить сервер приложений с сервером базы данных.

3. Создать клиентское приложение и обеспечить доступ к серверу приложений.