Учебная БД на Delphi7 и InterBase6.5

Главное: - Сетевой доступ с различными правами для пользователей - Стандартный функционал клиентской базы для работы менеджеров - даты контакта, тип контакта, дата следующего контакта, договоренности - текущая и будущие, напоминалка просроченных контактов, карточка клиента,формирование отчетов, экспорт ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть локальная БД, нужно перевести ее на ИБ 6.5 со следующими требованиями:
Delphi7+InterBase6.5, срок до 10 апреля, но сдача блоками - по 2 раза в неделю нужно носить преподу:(
методичку ( http://us.ua/661676/ ), локальную программу и БД прилагаю
Жду вопросов и предложений
1)Сделать достоверность:
1. Во всех таблицах обеспечить проверку записей на наличие дубликата.
2. Во всех визуальных компонентах, используемых для добавления и редактирования записей, применить методы по запрету ввода символов.
3. Во всех компонентах доступа к данным обеспечить проверку правильности вводимых значений.
4. Создать бизнес-логику по обеспечению достоверности данных на стороне сервера.
2)Хранимые процедуры и генераторы:
1. Создать необходимое количество генераторов для задания первичного ключа во всех таблицах.
2. При добавлении новых записей в каждую таблицу, организовать задание первичного ключа с помощью генератора.
3. Создать необходимое количество необходимых процедур.
3)Создание просмотров:
1. Создать несколько просмотров как не редактируемых, так и редактируемых.(это вроде администрирование?)
4)Работа с транзакциями:
1. Создать транзакции на изменение с использованием кэширования.
5)Обработка ошибок при работе с транзакциями:
1. Обеспечить выполнение транзакций с помощью кэширования.
2. Написать обработчик по фиксации и исправлению возникающих ошибок.
6)Трёхзвенная архитектура базы данных:
1. Создать сервер приложений, разместив соответствующие компоненты на листе Server.
2. Соединить сервер приложений с сервером базы данных.
3. Создать клиентское приложение и обеспечить доступ к серверу приложений.
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