Написать формулу в Excel

Формула следующего вида =X1*Z1 , где X1 -курс евро, а Z1 -цена в евро. Требуется на Z1 наложить условие проверки на её содержание. Если Z1 является числом (без букв и символов), то действие выполняется по формуле. Если иначе, то вывод Z1 как есть без умножения на X1