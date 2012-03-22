Выгрузка базы данных 2 Гис

Есть база данных в формате "dpd", нужно считать с нее информацию, подробнее стучитесь сюда: icq- 634844610, email – [email protected]
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Выгрузка 2Гис.
г.Новокузнецк
формат Excel:
Рубрика-Организация-Адрес-Тел-E-mail-сайт
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