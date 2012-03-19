Требуется программа для ритуальной компании

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Требуется программа для ведения учета заказов оптовой ритуальной компании. Основные задачи:

Учет заказов

Печать документов

Учет товара

Автоматизация сборки товара

Сетевая работа.

Предпочтения программистам из Москвы.

12 лет назад
daetoya
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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