Работа для программиста 1С

Базы данныхЗакрыт2 заявки135 просмотров
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Ниже перечень требуемых работ в 1с 8.2

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Обработка заполнения документа Счет на АКЦИЮ

Обработка заполнения документа Реализация на фотографирование

Обработка загрузки XLS файлов заказов KupiVIP

Обработка печати документа Счет на Акцию

Обработка печати документа Реализация на фотографирование

"Обработка печати документа Возврат от покупателей с установкой флага фотографирования"

Платформа 82

Настрока принтера ШК

Настройка сканера ШК

Перекодирование БД И другие регламентые операции

Остатки Для поставщиков

Обработка заполнения Отчета реализации Бутик.Ру

Обработка Выгрузки бутик.РУ

Обновление БД

Перепроведение документов, исправление ошибок

Консультации по Отчетам комиссионера

12 лет назад
allezyeSHOP
Ки 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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