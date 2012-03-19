Нужен небольшой файл в Excel или любой базе

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Ситуация / работа вот в чем:
Небольшой социальной организации нужна простая компьютерная программа, а точнее файл Excel для ведения списков членов этой организации. Все что нужно – по каждому члену заполнение стандартных полей / карточки или листа в Excel типа ФИО, место рождения, день рождения, место жительства, контакты (телефон, мейл,), род занятий, семейное положение, члены семьи (с возможностью «клика»), дополнительные самостоятельно заполняемые нестандартные поля для заполнения типа: участник войны, инвалид, нуждающийся и пр... Также нужна сводная таблица с "основными" данными.
Функции:
- Поиск и выборки по соответствующим полям..
- Нужна функция «будильника»-напоминалки о наступивших днях рождения, событиях (например у кого то свадьба и пр.).. Т.е. в любой день если открыть файл то должна "выскочить" напоминалка о событиях (например ДР) на сегодня
- составление списков по общим / одинаковым выбранным параметрам из картотеки. Например список дней рождений на неделю, на месяц, список людей с одинаковым родом занятий и т.д. с возможностью это распечатать.
- Нужна возможность делать выборки по одинаковым критериям (мето рождения, род занятий и пр)
ПОНИМАЕМ, что многое, а вернее - все это стандартные возможности Excel, но хотим чтобы этот файл сделал профессионал. Это может быть также и база данных где нить на сервере, с доступом через защищенное соединение через браузер, с простым и удобным интерфейсом и возможностью делать выборки по базе. Что предложите рассмотрим!
вот наверное и все..
Файл естественно должен быть защищенным в тем полях где формулы и пр.
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