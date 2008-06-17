MS Access

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Завершен33 заявки561 просмотр

Создание базы данных для автоматизации работы менеджера круинговой компании

17 лет назад
CaptainQ
Алексей 
62 года
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад
$1

Заявки фрилансеров

Ustas
48 лет
19 лет в сервисе
Был
6 лет назад
17 лет назад

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