Необходимо доработать существующую БД. Необходимо добавить SQL-запросы, сделать пользовательский интерфейс. Техзадание прилагается. Срок сдачи- до 28 июня 2008 г.
Система отчетов (OLAP) для приложения
Есть разработанное приложение на java, что работает через веб интерфейс. Для этого приложения необходимо сделать систему отчетов, что позволит пользователям динамически их подготавливать и формировать.
На данный момент база идет под MS-SQL 2000 и описана в XML.
Необходимо предложение одной из систем OLAP и описание в ней структуры базы данных, подготовки нескольких (около 10) отчетов.
формат файла XML и более детальное описание проекта по требованию
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