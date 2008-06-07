Система отчетов (OLAP) для приложения

Есть разработанное приложение на java, что работает через веб интерфейс. Для этого приложения необходимо сделать систему отчетов, что позволит пользователям динамически их подготавливать и формировать.

На данный момент база идет под MS-SQL 2000 и описана в XML.

Необходимо предложение одной из систем OLAP и описание в ней структуры базы данных, подготовки нескольких (около 10) отчетов.

формат файла XML и более детальное описание проекта по требованию