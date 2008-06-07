Система отчетов (OLAP) для приложения

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт6 заявок342 просмотра

Есть разработанное приложение на java, что работает через веб интерфейс. Для этого приложения необходимо сделать систему отчетов, что позволит пользователям динамически их подготавливать и формировать.

На данный момент база идет под MS-SQL 2000 и описана в XML.

Необходимо предложение одной из систем OLAP и описание в ней структуры базы данных, подготовки нескольких (около 10) отчетов.

формат файла XML и более детальное описание проекта по требованию

JavaSQL
17 лет назад
web_soft1
Гость 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
17 лет назад

Заявки фрилансеров

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