Нужно написать небольшое приложения для учёта использования автомобиля. Есть группа людей (менеджеры) и один автомобиль. Чтобы куда-то поехать, менеджер должен записаться (например, 20.06.2008 с 14:00 до 17:00). Запись возможна только в том ...
Доработка существующей БД в MS Access
Необходимо доработать существующую БД. Необходимо добавить SQL-запросы, сделать пользовательский интерфейс. Техзадание прилагается. Срок сдачи- до 28 июня 2008 г.
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