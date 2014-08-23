Написать Cypher запорс для Neo4J

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Закрыт1 заявка128 просмотров

Есть БД на Neo4J со всеми отношениями. Надо человек который напишет Cypher запрос для построения оптимального пути от А до Б (по алгоритму Дейкстры)

11 лет назад
cat_crash2
Третьяков 
43 года
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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