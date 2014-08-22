Есть скрипт без базы данных, известно что скрипт только выполняет действия и они записываются в БД, нужно восстановить все таблицы исходя из кода в скрипте.
Требуются специалисты
Требуются специалисты, имеющие навыки работы с различными базами данных. Работа заключается в написании курсовых и дипломных работ для студентов. Требования: грамотность (потребуется оформление работ с текстовой частью), выполнение работы в оговоренный срок. Оплата сдельная.
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