Написать программу по типу проектного управления

Доработка базы данных
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима программа по типууправления проектами (администратор-исполнитель) с функцией создания счетов и
актов выполненных работ (функция отлично реализована в программе бизнес пак –
бесплатная и простая программа, нужно что то по такому типу), учет финансов, постановкой
задач, календарем, напоминаниями и пр. для деятельности экспертной компании.
Функционал описан условно, нужнаваша помощь в конкретной структуре и функционале.
Программа должна работать по сетиили из браузера, обсуждаем (на сервере или облаке). Так же приложение на
телефон для контроля.
Программа с вкладками:
· Проекты
· Задачи
· Контакты
· Календарь
· Бухгалтерия
· Финансы
· Регистратор
Условный функционал:
Создается проект с указанием типапроекта (согласно кодификатора), его наименования и адреса. Например, Жилой дом
ул. Восточная КР – КР это кодификатор (капитальные работы). Кодификатор есть.
Должны быть поля для заполнения.
Создается карточка контакта. Этоможет быть как фирма, так и физическое лицо. В контактах указываются для фирмы
название и реквизиты, данные ответственных лиц (фио и пр). Для физических лиц
указываются фио, паспортные и регистрационные данные, телефоны и пр. У каждого
контакта может быть несколько представителей. Допустим, у фирмы может быть
директор, ответственный за данный договор, юрист и пр. У физ лица может быть
сват-брат и пр.
Контакты из проекта автоматическиинтегрируются во вкладку контакты.
При создании проекта указываетсяответственный исполнитель. Устанавливаются сроки проведения работ (например, 30
дней, либо конечную календарную дату – все это интегрируется в календарь). Так
же при создании или уже после запуска проекта администратор может устанавливать
промежуточные контрольные даты и этапы, например, 15.05.2018 подготовить
фотоматериалы по объекту. При создании промежуточной задачи предлагать ряд
типовых задач или создать свою задачу. Проект это 100%. Проект состоит из
этапов в % соотношении. Процент этапа задается администратором.
При завершении проекта, проектзакрывается. На вкладке Проекты можно ставить галочки все проекты, завершенные,
в работе, перспектива.
При создании проекта или постановкипромежуточной задачи ответственному лицу должно приходить оповещение и он
должен ознакомиться и принять в работу. К задаче добавить возможность
комментариев и уточнений типа чата.
Ответственное лицо должноотчитываться по задачам и проекту путем комментариев и закрытия задач. При
закрытии задачи информация приходит администратору.
На вкладке Задачи отображаются текущиене проектные задачи.
На вкладке Бухгалтериявозможность создавать счета и акты выполненных работ. Нужен функционал как в
этой программе https://pvision.ru/bp
На вкладке Финансы должнысодержаться данные о расходах и доходах по типу таблички экселя с аналитикой по
типу статей. При создании операции выбор доход / расход, далее выбор статьи
(например, если расходы: реклама, бухгалтерия, прочее; если доходы, то там свой
классификатор). Это все должно отображаться в виде таблицы эксель с выводом
итого по статьям и итого по операциям (доход/расход) + аналитический график.
Вкладка Регистратор нужна длярегистрации корреспонденции. Так сказать реестр входящих и исходящих писем.
Даты и номера.
Все обсуждаемо.
Предложите стоимость и сроки.
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