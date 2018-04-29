Написать программу по типу проектного управления

Необходима программа по типууправления проектами (администратор-исполнитель) с функцией создания счетов и

актов выполненных работ (функция отлично реализована в программе бизнес пак –

бесплатная и простая программа, нужно что то по такому типу), учет финансов, постановкой

задач, календарем, напоминаниями и пр. для деятельности экспертной компании.

Функционал описан условно, нужнаваша помощь в конкретной структуре и функционале.

Программа должна работать по сетиили из браузера, обсуждаем (на сервере или облаке). Так же приложение на

телефон для контроля.

Программа с вкладками:

· Проекты

· Задачи

· Контакты

· Календарь

· Бухгалтерия

· Финансы

· Регистратор

Условный функционал:

Создается проект с указанием типапроекта (согласно кодификатора), его наименования и адреса. Например, Жилой дом

ул. Восточная КР – КР это кодификатор (капитальные работы). Кодификатор есть.

Должны быть поля для заполнения.

Создается карточка контакта. Этоможет быть как фирма, так и физическое лицо. В контактах указываются для фирмы

название и реквизиты, данные ответственных лиц (фио и пр). Для физических лиц

указываются фио, паспортные и регистрационные данные, телефоны и пр. У каждого

контакта может быть несколько представителей. Допустим, у фирмы может быть

директор, ответственный за данный договор, юрист и пр. У физ лица может быть

сват-брат и пр.

Контакты из проекта автоматическиинтегрируются во вкладку контакты.

При создании проекта указываетсяответственный исполнитель. Устанавливаются сроки проведения работ (например, 30

дней, либо конечную календарную дату – все это интегрируется в календарь). Так

же при создании или уже после запуска проекта администратор может устанавливать

промежуточные контрольные даты и этапы, например, 15.05.2018 подготовить

фотоматериалы по объекту. При создании промежуточной задачи предлагать ряд

типовых задач или создать свою задачу. Проект это 100%. Проект состоит из

этапов в % соотношении. Процент этапа задается администратором.

При завершении проекта, проектзакрывается. На вкладке Проекты можно ставить галочки все проекты, завершенные,

в работе, перспектива.

При создании проекта или постановкипромежуточной задачи ответственному лицу должно приходить оповещение и он

должен ознакомиться и принять в работу. К задаче добавить возможность

комментариев и уточнений типа чата.

Ответственное лицо должноотчитываться по задачам и проекту путем комментариев и закрытия задач. При

закрытии задачи информация приходит администратору.

На вкладке Задачи отображаются текущиене проектные задачи.

На вкладке Бухгалтериявозможность создавать счета и акты выполненных работ. Нужен функционал как в

этой программе https://pvision.ru/bp

На вкладке Финансы должнысодержаться данные о расходах и доходах по типу таблички экселя с аналитикой по

типу статей. При создании операции выбор доход / расход, далее выбор статьи

(например, если расходы: реклама, бухгалтерия, прочее; если доходы, то там свой

классификатор). Это все должно отображаться в виде таблицы эксель с выводом

итого по статьям и итого по операциям (доход/расход) + аналитический график.

Вкладка Регистратор нужна длярегистрации корреспонденции. Так сказать реестр входящих и исходящих писем.

Даты и номера.

Все обсуждаемо.

Предложите стоимость и сроки.