Оптимизация кода под высокие нагрузки + доработки

Речь идет про проект http://freeavalanche.ru/

Требуется опытный программист, который разберется в существующем коде и выскажет свои предложения по оптимизации.

Необходимо в целях той же оптимизации перенести часть функционала сайта в отдельный проект (http://freeavalanche.ru/service/). Необходимо разобраться в существующей логике платных показов, ракламы в e-mail рассылке и разработать перенос этой части функционала, включая все существующие заказы и зарегистрированные площадки, в отдельный проект с параллельной оптимизацией кода.