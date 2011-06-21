Оптимизация кода под высокие нагрузки + доработки

$1000
Базы данныхЗакрыт2 заявки203 просмотра
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Речь идет про проект http://freeavalanche.ru/

Требуется опытный программист, который разберется в существующем коде и выскажет свои предложения по оптимизации.

Необходимо в целях той же оптимизации перенести часть функционала сайта в отдельный проект (http://freeavalanche.ru/service/). Необходимо разобраться в существующей логике платных показов, ракламы в e-mail рассылке и разработать перенос этой части функционала, включая все существующие заказы и зарегистрированные площадки, в отдельный проект с параллельной оптимизацией кода.

12 лет назад
antop
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
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