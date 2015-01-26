PHP, JS, MySQL. Постоянная удаленная работа, оформление по ТК РФ

Здравствуйте. Мы несколько лет разрабатываем и обслуживаем CRM-систему, и сейчас нам нужен хороший коллега.

Требования к знаниям такие:

— PHP

— MySQL

— JS, если знаете ExtJS, то вообще красота

И еще надо:

— Гражданство РФ

— Скайп, голосовая связь без проблем.

Мы работает удаленно, оформляемся по ТК РФ. Зарплата и продолжительность испытательного срока обсуждаются после собеседования.

В заявке оставляйте логин скайпа. Мы со всеми свяжемся, проведем собеседование, подумаем денёк и каждого уведомим о решении. Для собеседования нам надо общаться голосом, чятик не подходит, проверено (можно по видео, если у вас есть возможность).

PS: Обычно из десяти кандидатов минимум пятеро не в состоянии даже страничку сделать. Если вы не чувствуете готовности работать в команде над реальным проектом, то, пожалуйста, не тратьте наше и свое время.