Разработка БД в FoxPro

необходимо разработать БД для управленческого учета малого предприятия, суть в том, чтобы выводить на печать и хранить в базе некоторые документа, а именно приходные, расходные накладные, кассовые расходные и приходные ордера, счет-фактура и их отчетности.

если есть похожие работы, это еще лучше, потому-что определенных критериев нет.

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