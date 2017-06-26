Собрать базу 2gis

Базы данныхЗакрыт5 заявок321 просмотр
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Добрый день, уважаемые фрилансеры!

Необходимо собрать базу данных по нескольким категориям в 2gis:

1. Продукты питания: https://2gis.ru/moscow/subrubrics/4503719886454798?queryState=zoom/11

2. Зоотовары: (ссылка здесь не проходит, вышлю дополнительно)

3. Хозтовары/канцелярия: https://2gis.ru/moscow/subrubrics/4503719886454795?queryState=zoom/11

В БД должна быть полная информация о каждой организации, а также принадлежность к категории, подкатегории на 2gis, количество филиалов организации. Столбцы в экселе:

- Название

- Тип

- Адрес

- Раздел

- Рубрика

- Телефоны

- Email

- Сайт

- Vk.com

- Twitter.com

- Facebook.com

- Instagram.com

- Количество филиалов

Напишите, пожалуйста, свою цену и срок выполнения.

6 лет назад
top007
Сергей 
37 летТаиланд
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
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