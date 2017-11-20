Создание БД для курсовой

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Завершен5 заявок242 просмотра

Необходимо сделать в базисе реляционной алгебры, реляционного исчисления доменов БД. Данные и условия лежат в врод файле. Вариант любой...

8 лет назад
Kalipso_25
33 года
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$9
1 день
Очень приятно работать с такими людьми! Рекомендую!
Задача поставлена чётко, оплата сразу по выполнению. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

plasma
54 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад