Работа с БД MY SQL на PHP

  1. Биржа фриланса
  2. Базы данных
Закрыт4 заявки351 просмотр

Доработка, поддержка базы данных с программой расчета заработных плат и нормативной штатной численности.

PHPSQL
8 лет назад
fru-gkh
Олег 
47 лет
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Нет заявок фрилансеров