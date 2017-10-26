Загрузчик сsv->msql

$50
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Завершен10 заявок316 просмотров

 Необходимо написать загрузчик обработчик сsv,  который при импорте будет загружать в базу значения

8 лет назад
Romansom
Роман 
33 года
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$50
1 день
Лучший исполнитель на портале!
Очень приятно получить такой отзыв!!! Спасибо. Отличный заказчик, нормально понятно объяняет, умеет выслушать, если предложить ему какие-то изменения в ТЗ, дополнения, улучшения. Хорошо оплачивает работу

Заявки фрилансеров

sbs84
Юрий 
41 год
14 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
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