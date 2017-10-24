Создание БД для юридической компании

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Закрыт22 заявки319 просмотров

необходимо создать БД для юридической компании: учет клиентов,  учет дел, учет судебных дел с напоминанием о сроках на процессуальные действия,  возможность загрузки в папку дела документов.

8 лет назад
Loranda
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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