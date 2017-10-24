Приветствую! Уже окончательно добивает своими проблемами сайт http://ipgeobase.ru/ - через него у нас идет определение региона/города и по ip в форме выводятся соответствующие поля через запрос к их серверу в формате http://pix.my/UhUaD9 ...
Создание БД для юридической компании
необходимо создать БД для юридической компании: учет клиентов, учет дел, учет судебных дел с напоминанием о сроках на процессуальные действия, возможность загрузки в папку дела документов.
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