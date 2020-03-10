Требуется написание несложной БД Access для юридической компании, с элементами ввода данных в форму, с моментальной проверкой введенных данных по нескольким таблицам базы введенной информации и дальнейших "веток действий" (макросы, VBA). Пожалуйста, оставляйте Ваши заявки внутри сервиса.
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Здравствуйте.
Мне необходимо создать похожую работу:
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