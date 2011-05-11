Требуется программист XML, CSS, SQL, PHP

Требуется ответственный программист на удалённую работу, на сдельную работу (по выполненному заданию), с серьёзным подходом к решению задач.

Опыт программирования PHP, XML, CSS, SQL минимум 2 года - продвинутый уровень

Условия работы: Ставится задача, устанавливается срок на выполнение, производится процесс, контроль и анализ на предмет выявленных ошибок и их устранение, по факту выполненной работы производится оплата.

Обязанности: требуется оказание помощи основному программисту на проекте по выполнению определённых типов задач. Первоначально - приведение сторонних баз данных интернет сайтов в XML виде к общему виду БД искомого ресурса согласно описанным типам в дампе XML файла и загрузка объектов во внутреннюю БД портала. Контроль за процессом.

Резюме присылать на [email protected] с пометкой программист XML, CSS, SQL, PHP или оставлять заявки здесь.