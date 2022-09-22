Перевести детали из pdf в Corel

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Все детали пропорционально уменьшить  или уменьшить до размеров проема под сервомоторы 23*12,5мм для лазерной резки

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