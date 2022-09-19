Разработка сборки каминной топки из листового метала

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Закрыт11 заявок542 просмотра

Создание сборки из листового металла каминной топки в программе Solidworks

Требования : 

Понимать принципы работы каминов

SolidWorks
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