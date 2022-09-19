Требуется разработать модель резки лазером углепластика в Comsol. Необходимо создать матрицу и наполнитель, используя простой углепластик без добавок. Параметры материала будут предоставлены позже.
Разработка сборки каминной топки из листового метала
Создание сборки из листового металла каминной топки в программе Solidworks
Требования :
Понимать принципы работы каминов
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