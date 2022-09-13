Требуется создать сборку каминной топки из листового металла в программе Solidworks. Необходимо учитывать принципы работы каминов. Чертежи и схемы должны быть подготовлены в соответствии с техническими требованиями.
Составить инструкцию по сборке модуля из металлоконсрукции
Необходимо составить инструкцию для “тупых” по сборке модуля размерами 6 на 12 м.. Сборка металки, сэндвич панелей, устройство пола, потолка, кровли, установка дверей.
Требуется составить текстовый документ, в которому будут вставки узлов с описанием сборки. Сами узлы представлены в проекте. Вообще имеется проект АС, КМ, КМД. Тот кто подкован сразу разберется что к чему, заказчик не из них. Вкладываю Нужно доходчиво, не теряя профессионализм, составить инструкцию, очередность и тд. Сроки – до 23-24.09.2022 года нужно составить основу. Важный момент – металлоконструкция производится и собирается по проекту - Сборка модуль. Сам модуль
будет собран на производстве и после разрезан на основные узлы, чтобы на месте
было проще собирать. О том, как буде разрезаться конструкция я дам знать после
сборки (21-22).
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы11 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется разработать модель резки лазером углепластика в Comsol. Необходимо создать матрицу и наполнитель, используя простой углепластик без добавок. Параметры материала будут предоставлены позже.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать и откорректировать 3D-чертежи для изготовления оборудования в программе T-FLEX. Основной комплект чертежей уже имеется, требуется доработка и уточнение деталей.Закрыт3 года назад
Необходимо спроектировать электрическую схему для сирены, используемой для начала игры между командами. Устройство должно включать 2 лампы (красная и зеленая), таймер на 9 секунд, кнопку и звуковой динамик. Взаимодействие между двумя устройствами должно осуществляться по Wi-Fi или Bluetooth. Устройство должно работать от сети 220В или аккумуляторов.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Требуются услуги специалистов для разработки проектной документации административного здания в REVIT. Необходима проработка чертежей и схем. Исходные данные для расчета стоимости и сроков будут предоставлены по запросу.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт3 года назад
Необхідно накреслити стелажі для офісу, включаючи деталізацію з присадками. Очікується, що будуть представлені чіткі чертежі та схеми для подальшого виготовлення.Чертежи и Схемы10 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется разработать чертежи и схемы для БЦ Волна с использованием программы Corel Draw. Ожидается качественная и точная графика, соответствующая заданным требованиям.Закрыт3 года назад
Необходимо сделать чертеж плуга для трактора с изменением угла входа в землю на 7 градусов. Требуется обмерять существующий плуг, внести изменения в конструкцию, включая угол наклона лезвия и его крепление. Создать чертеж новой конструкции для производства нового плуга с учетом технических характеристик, таких как глубина погружения и диаметр изгиба кабеля.Чертежи и Схемы7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо разработать конструкцию туалета из пластика, основываясь на предоставленных чертежах и фотографиях прототипа. Результатом работы станет 3D модель изделия. Оплата по безналичному расчету, работа по договору.Закрыт3 года назад