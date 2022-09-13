Необходимо составить инструкцию для “тупых” по сборке модуля размерами 6 на 12 м.. Сборка металки, сэндвич панелей, устройство пола, потолка, кровли, установка дверей.

Требуется составить текстовый документ, в которому будут вставки узлов с описанием сборки. Сами узлы представлены в проекте. Вообще имеется проект АС, КМ, КМД. Тот кто подкован сразу разберется что к чему, заказчик не из них. Вкладываю Нужно доходчиво, не теряя профессионализм, составить инструкцию, очередность и тд. Сроки – до 23-24.09.2022 года нужно составить основу. Важный момент – металлоконструкция производится и собирается по проекту - Сборка модуль. Сам модуль

будет собран на производстве и после разрезан на основные узлы, чтобы на месте

было проще собирать. О том, как буде разрезаться конструкция я дам знать после

сборки (21-22).