Составить инструкцию по сборке модуля из металлоконсрукции

  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки308 просмотров

Необходимо составить инструкцию  для “тупых” по сборке модуля размерами 6 на 12 м.. Сборка металки, сэндвич панелей, устройство пола, потолка, кровли, установка дверей.

Требуется составить текстовый документ, в которому будут вставки узлов с описанием сборки. Сами узлы представлены в проекте. Вообще имеется проект АС, КМ, КМД. Тот кто подкован сразу разберется что к чему, заказчик не из них. Вкладываю Нужно доходчиво, не теряя профессионализм, составить инструкцию, очередность и тд. Сроки – до 23-24.09.2022 года нужно составить основу. Важный момент – металлоконструкция производится и собирается по проекту  - Сборка модуль. Сам модуль

будет собран на производстве и после разрезан на основные узлы, чтобы на месте

было проще собирать. О том, как буде разрезаться конструкция я дам знать после

сборки (21-22). 

3 года назад
guest_1496622903552
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21 час назад

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Войнов
 
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Денис
 
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