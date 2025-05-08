Разработка проектной документации по благоустройству территории

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  2. Чертежи и Схемы
Открыт2 заявки11 просмотров

подготовить проект благоустройства (ПЗ, ВОР, КАЦ, чертежи).

обеспечить внесение изменений при прохождении экспертизы

Создание чертежей
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Заявки фрилансеров

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