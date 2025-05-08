Перечертить чертежи легкие , и поместить на один формат

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Открыт4 заявки27 просмотров

Надо сделать чтобы чертежи можно было редактировать , и потом поместить на один формат

Создание чертежей
день назад
Ирина
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