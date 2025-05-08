Требуется разработка схемы электрощита для частного дома по европейским стандартам с учетом KNX. Необходимо составить однолинейную схему, подобрать оборудование, подготовить список и настроить KNX-проект (ETS). Выходные материалы: схема щита, список оборудования, ETS-файл и инструкция для сборщика.
Перечертить чертежи легкие , и поместить на один формат
Надо сделать чтобы чертежи можно было редактировать , и потом поместить на один формат
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Чертежи и Схемы1 заявкаОткрыт3 дня назад
Необходимо доработать архитектурный проект дома в SketchUP, добавив новые комнаты и окна. Проект должен соответствовать требованиям для получения разрешительной документации на строительство.Чертежи и Схемы1 заявкаОткрыт6 дней назад
- $300
Требуется разработать мнемосхему для светофорного шкафа на основе существующего веб-проекта на PHP и JavaScript. Необходимо создать новую схему по техническому заданию и интегрировать её в текущий фронтенд-код, связав с бекендом. Доступны текущие коды и инструкции.Чертежи и Схемынет заявокЗакрыт15 дней назад
- $8
Необхідно перекреслити креслення з наданого фото, використовуючи програму Компас. Важливо дотримуватись точності та деталей оригіналу. Очікується якісне виконання роботи.Чертежи и Схемы8 заявокОткрытмесяц назад
Требуется специалист для разработки чертежей территории отеля, а также для создания визуализаций и презентаций. Ожидается качественное выполнение всех задач с профессиональным подходом.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт24 дня назад
- $30
Требуется объединить 6 файлов чертежей в формате DWG в один файл. Необходимо организовать слои по этажности для визуализации двухэтажного дома. Работа включает корректировку и правильное распределение слоев.Чертежи и Схемы9 заявокЗакрыт3 дня назад
- $50
Требуется разработать проектную документацию для жилого дома. Необходимо начертить план дома в AutoCAD по размерам из прикрепленного файла, с указанием всех размеров. Также нужно создать фасад и перспективный вид, чертежи которых отсутствуют. Ожидается качественное выполнение работы в срок.Чертежи и Схемы4 заявкиЗакрытмесяц назад
Требуется составить принципиальную схему подключения для судовой системы аварийно-предупредительной сигнализации, используя PLC Modicon M340. В схеме должны быть учтены тумблеры, клемники, контроллер, процессор с модулями, потенциометр, датчики температуры (включая ПТ100 и термопары), а также дифференциальный усилитель и фото контроллер с модулями.Чертежи и Схемы1 заявкаЗакрыт12 дней назад
Требуется перевести несколько 3D-моделей из STL формата в DXF, сохранив высокое качество. Модели плоские, нужно использовать Blender для переработки, так как онлайн-конверторы не подходят. Ожидается качественный экспорт с учетом всех деталей.Чертежи и Схемы6 заявокЗакрытмесяц назад
Требуются рабочие чертежи на катер с кабиной, аналогичные представленному варианту. Необходим специалист в судостроительстве с готовыми чертежами и схемами раскроя. Возможны дальнейшие заказы при успешной работе.Чертежи и Схемы2 заявкиЗакрытмесяц назад