Требуется разработать проектную документацию для жилого дома. Необходимо начертить план дома в AutoCAD по размерам из прикрепленного файла, с указанием всех размеров. Также нужно создать фасад и перспективный вид, чертежи которых отсутствуют. Ожидается качественное выполнение работы в срок.