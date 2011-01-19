Дизайн интерфейса

Здравствуйте,необходимо разработать дизайн для таблицы результатов,которая будет на сайте букмекерской конторы и на табло Лсиди монитора в конторе ! В приложении,джипеги, как выглядит таблица у нас сейчас: Не читабельно,все друг на друге. ...