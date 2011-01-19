Дизайн интерфейса

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн интерфейсов и игр
Закрыт3 заявки187 просмотров

Приветствую !

Основная задача прорисовать графическую часть + проработка юзабилити приложения, сам продукт не сложный но требует хорошего исполнения в дизайне.

Конечный дизайн предоставляется в формате XAML (Microsoft Expression Blend 4)

Требования к исполнителю:

1. Наличие портфолио по дизайну Интерфейса

2. Внимательность к деталям проекта

3. Креативность в тоже время сдержанность в стиле

14 лет назад
Cipher
38 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров